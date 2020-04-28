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Факти / Світ

Єврокомісія прогнозує падіння ВНП у межах ЄС на 5-10% через коронавірус

Єврокомісія прогнозує падіння спільного валового національного продукту у масштабах всього Євросоюзу  на 5-10% через пандемію коронавірусу.

– Сплеск Covid-19 має масштабний ефект для нашої економіки. Ми представимо цифри економічного прогнозу у травні, але вже зараз ми очікуємо падіння європейського ВНП в обсязі від 5 до 10%. Це є прямим наслідком пандемії коронавірусу та пов’язаних з нею обмежувальних заходів,- повідомив виконавчий віце-президент Єврокомісії з питань економіки і робочих місць Валдіс Домбровскіс.

Читайте: Країни ЄС визначили п’ять пріоритетів у боротьбі з коронавірусом

Він також зазначив, що негайним пріоритетом Єврокомісії є захист робочих місць та доходів населення, підтримка європейського бізнесу та надання підтримки державам, які цього потребуватимуть.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Євросоюз виділить €375 млрд на відновлення туризму після пандемії Covid-19.

Джерело: Укрінформ

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