У Великобританії діти почали потрапляти до лікарень з незвичайним запальним синдромом, який фахівці пов’язують з коронавірусом.

У малолітніх пацієнтів діагностують висипання, ниркову недостатність, проблеми з шлунком і високу температуру.

– За останні три тижні спостерігалося збільшення кількості дітей різного віку, які страждають багатосистемним запальним станом, що вимагає інтенсивної терапії. Випадки фіксуються у Лондоні, а також в інших регіонах Великобританії, – йдеться у матеріалі.

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Дітей розміщують у реанімаціях і приєднують до апаратів штучної вентиляції легенів. Поки не уточнюється інформація про смерті від запального синдрому.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Великобританії дозволили домашні аборти під час карантину.

Джерело: The Telegraph