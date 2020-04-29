Глави МЗС нормандської четвірки 30 квітня обговорять виконання рішень саміту – Лавров

Під час відеоконференції глави МЗС країн нормандської четвірки обговорюватимуть виконання рекомендацій, які були ухвалені на зустрічі у грудні 2019 року.

– На завтра запланована відеоконференція міністрів закордонних справ країн нормандського формату, на якій ми обговорюватимемо, як і хто виконує або не виконує рекомендації, схвалені у грудні минулого року на саміті нормандської четвірки в Парижі, – повідомив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

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Сергій Лавров також додав, що не знає, скільки часу триватиме відеоконференція, і зазначив, що такий формат не зможе замінити особисті зустрічі.

Крім того, глава російського МЗС повідомив, що не чекає якогось результату від цієї конференції.

Нагадаємо, 30 квітня міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції проведуть відеоконференцію у нормандському форматі.