До кінця червня Іспанія повернеться до нормального життя, а карантин буде скасовуватися поступово у чотири етапи, заявив прем’єр-міністр країни Педро Санчес.

Він пояснив, що кожен регіон послаблюватиме обмеження в залежності від серйозності спалаху корнавірусу.

За його словами, чотири острови будуть першими, де це зроблять з 4 травня, а інша частина Іспанії – через тиждень.

Країна все ще на другому місці за кількістю заражених – 232 128 станом на 29 квітня. Померли від інфекції в Іспанії 23 822 особи.