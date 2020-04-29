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Іспанія оголосила про поетапний вихід із карантину до кінця червня

До кінця червня Іспанія повернеться до нормального життя, а карантин буде скасовуватися поступово у чотири етапи, заявив прем’єр-міністр країни Педро Санчес.

Він пояснив, що кожен регіон послаблюватиме обмеження в залежності від серйозності спалаху корнавірусу.

За його словами, чотири острови будуть першими, де це зроблять з 4 травня, а інша частина Іспанії – через тиждень.

Країна все ще на другому місці за кількістю заражених – 232 128 станом на 29 квітня. Померли від інфекції в Іспанії 23 822 особи.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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