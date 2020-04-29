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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 29 квітня

Станом на ранок 29 квітня у світі 3 116 398 осіб захворіли на коронавірус. З них 217 153 померли, одужали 928 543 людини.

США залишаються антилідером серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків посилання – 1 012 582.

На другому місці Іспанія, де коронавірусом заразилися 232 128 осіб, померло – 23 822.

Італія – ​​на третій позиції. Там 201 505 хворих, з яких 27 359 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням коронавірусів в інших країнах Європи:

  • Франція – 169 053;
  • Німеччина – 159 912;
  • Велика Британія – 162 350;
  • Росія – 93 558;
  • Бельгія – 47 334;
  • Нідерланди – 38 612;
  • Швейцарія – 29 264;
  • Португалія – 24 322;
  • Швеція – 19 621;
  • Австрія – 15 357;
  • Польща – 12 218;
  • Норвегія – 7 660.

Станом на 9.00 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 401 людина.

З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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