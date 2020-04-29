Станом на ранок 29 квітня у світі 3 116 398 осіб захворіли на коронавірус. З них 217 153 померли, одужали 928 543 людини.
США залишаються антилідером серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків посилання – 1 012 582.
На другому місці Іспанія, де коронавірусом заразилися 232 128 осіб, померло – 23 822.
Італія – на третій позиції. Там 201 505 хворих, з яких 27 359 померли.
Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика
Ситуація із захворюванням коронавірусів в інших країнах Європи:
- Франція – 169 053;
- Німеччина – 159 912;
- Велика Британія – 162 350;
- Росія – 93 558;
- Бельгія – 47 334;
- Нідерланди – 38 612;
- Швейцарія – 29 264;
- Португалія – 24 322;
- Швеція – 19 621;
- Австрія – 15 357;
- Польща – 12 218;
- Норвегія – 7 660.
Станом на 9.00 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 401 людина.
З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.