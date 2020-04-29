Станом на ранок 29 квітня у світі 3 116 398 осіб захворіли на коронавірус. З них 217 153 померли, одужали 928 543 людини.

США залишаються антилідером серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків посилання – 1 012 582.

На другому місці Іспанія, де коронавірусом заразилися 232 128 осіб, померло – 23 822.

Італія – ​​на третій позиції. Там 201 505 хворих, з яких 27 359 померли.

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Ситуація із захворюванням коронавірусів в інших країнах Європи:

Франція – 169 053;

Німеччина – 159 912;

Велика Британія – 162 350;

Росія – 93 558;

Бельгія – 47 334;

Нідерланди – 38 612;

Швейцарія – 29 264;

Португалія – 24 322;

Швеція – 19 621;

Австрія – 15 357;

Польща – 12 218;

Норвегія – 7 660.

Станом на 9.00 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 401 людина.

З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.