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Факти / Світ

Ми проводимо більше тестів: Трамп прокоментував мільйон випадків Covid-19 в США

У США проводиться найбільша в світі кількість тестувань на коронавірус.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

– Ми проводимо більше тестувань, ніж будь-яка інша країна в світі, – сказав Трамп.

Також він зазначив, що в США найбільше випадків тому, що проводиться набагато більше тестів.

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До речі, всього в світі зафіксовано 3 116 992 випадки коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 1 012 583 особи.

На другому місці опинилася Іспанія, де захворіли 232 128 осіб, а на третьому – Італія. У країні зафіксували 201 505 випадків Covid-19.

Водночас у США в штаті Каліфорнія незважаючи на спалах коронавірусу люди проводять спекотні дні на узбережжі Тихого океану та відпочивають.

Джерело: ВВС

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