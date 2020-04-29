Ми проводимо більше тестів: Трамп прокоментував мільйон випадків Covid-19 в США

У США проводиться найбільша в світі кількість тестувань на коронавірус.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

– Ми проводимо більше тестувань, ніж будь-яка інша країна в світі, – сказав Трамп.

Також він зазначив, що в США найбільше випадків тому, що проводиться набагато більше тестів.

Читайте: У Нью-Йорку тестуватимуть на коронавірус в аптеках

До речі, всього в світі зафіксовано 3 116 992 випадки коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 1 012 583 особи.

На другому місці опинилася Іспанія, де захворіли 232 128 осіб, а на третьому – Італія. У країні зафіксували 201 505 випадків Covid-19.

Водночас у США в штаті Каліфорнія незважаючи на спалах коронавірусу люди проводять спекотні дні на узбережжі Тихого океану та відпочивають.