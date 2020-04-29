Німеччина може висунути нову умову для в’їзду заробітчан

Уряду Німеччини рекомендують видавати робочу візу за виплату грошової застави.

Про це йдеться в річному звіті експертної ради німецьких фондів з питань інтеграції та міграції (SVR).

– Якщо трудові мігранти виїдуть у строк, їм буде виплачено гарантійний внесок, що стягується як умова для в’їзду, – пропонують експерти.

Глава ради Петра Бендель заявила, що з демографічних причин Європа і надалі залежатиме від імміграції, щоб задовольнити свої потреби в робочій силі.

За її словами, шляхи для такої імміграції повинні бути врегульовані, чого не відбувається у випадку малокваліфікованих мігрантів з Африки.

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Запропонована модель дозволила б уникнути того, щоб мігранти платили великі суми нелегальним провідникам і в’їжджали в Європу без дозволу, і тим самим надати країнам призначення більше важелів контролю.

Згідно з пропозицією SVR, термін перебування робітників мігрантів повинен бути обмежений 18 місяцями. Однак той, хто виїде на батьківщину вчасно, отримає можливість повторно взяти участь у програмі.

Раніше стало відомо, що Кабмін тимчасово заборонив громадянам України виїзд за кордон на сезонні заробітки, зберігши можливість покинути країну через наземні пункти пропуску – але тільки для відвідування родичів.

Водночас посол Естонії в Україні Каймо Кууск ERR заявив, що Фінляндія хотіла ввезти 14 тис. сезонних працівників. Але після доставки перших 200 людей у Гельсінкі у ряд України призупинив подальше вивезення заробітчан чартерними рейсами.