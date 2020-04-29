Польща знову почала видавати робочі візи українцям – ЗМІ

Українці з 29 квітня почали отримувати поштою польські робочі візи.

– Вдалося опрацювати механізм, який дозволяє працівникам з України абсолютно безпечним способом отримати роботу в Польщі. У цій справі дійшли згоди консульські служби Польщі в Україні, а також кілька міністерств, – повідомили польські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Також зазначається, що такий крок є відповіддю на багаторазові заклики польських працедавців та працівників з України. Оскільки обидві сторони просили про можливість працевлаштування громадян України на сезонних роботах.

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Крім того, відомо, що з 30 квітня можна буде подавати документи на отримання польських робочих віз за посередництвом електронної системи e-консульство.

До слова, через епідемію коронавірусу з 16 березня польські консульства в Україні тимчасово припинили роботу.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін готовий до переговорів з країнами ЄС про виїзд заробітчан на сезонні роботи.

Джерело: Money.pl