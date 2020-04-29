Швейцарія готується до відкриття кордонів

У Швейцарії планують послабити обмеження на перетин кордону, однак поки що тільки для деяких окремих людей.

Про це повідомили у Федеральному департаменті юстиції і правопорядку Швейцарії.

– Під час відеоконференції, в якій взяли участь міністри юстиції і внутрішніх справ країн Шенгенської зони, було досягнуто консенсусу щодо наміру поступово скасувати обмеження на подорожі. Водночас не допустити поширення коронавірусу має залишатися пріоритетом, – сказано в публікації.

Федеральна рада Швейцарії цього тижня повинна ухвалити рішення, як втілити “цільове послаблення” на кордоні, тобто поступово скасовувати заборону для певних категорій людей.

Читайте: Німеччина може висунути нову умову для в’їзду заробітчан

Як свідчать дані Федеральної митної служби Швейцарії, з початку березня, коли країна закрила свої кордони майже для всіх іноземців, у в’їзді до Швейцарії відмовили 56 тис. осіб.

Зараз епідеміологічна ситуація в Швейцарії стабілізується, а кількість нових випадків інфікування щодня зменшується.

Раніше стало відомо, що Кабмін тимчасово заборонив громадянам України виїзд за кордон на сезонні заробітки, зберігши можливість покинути країну через наземні пункти пропуску – але тільки для відвідування родичів.

Водночас посол Естонії в Україні Каймо Кууск ERR заявив, що Фінляндія хотіла ввезти 14 тис. сезонних працівників. Але після доставки перших 200 людей у Гельсінкі у ряд України призупинив подальше вивезення заробітчан чартерними рейсами.

Джерело: Xinhua