Словенія послаблює карантин: відкриваються музеї, галереї та бібліотеки

У Словенії уряд пом’якшує обмеження, введені для запобігання поширенню коронавируса.
З 29 квітня відновлюють роботу музеї, галереї і бібліотеки. З 4 травня на відкритих терасах обслуговуватися будуть також бари і ресторани.
Також уряд має намір незабаром дозволити роботу ювелірних магазинів, фотокопіювальних салонів, магазинів одягу і ремонту взуття.
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Водночас Іспанія повернеться до нормального життя до кінця червня, а карантин буде скасовуватися поступово у чотири етапи.
До речі, в Австралії та Новій Зеландії скасовують певні обмежувальні заходи, які були впроваджені через поширення коронавірусу.
Джерело: Xinhua