PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Білорусі за добу підтвердили рекордну кількість Covid-19 – майже тисячу

На коронавірус у Білорусі за добу захворіли ще 973 людини. Станом на 29 квітня у країні зареєстровано 13 181 випадок Covid-19.

Це рекордна кількість хворих від початку спалаху коронавірусу в Білорусі.

У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що від Covid-19 одужали 2 072 пацієнти, їх виписали з лікарні.

Читайте: Господь вдарив нас по голові: Лукашенко про виникнення коронавірусу

За весь період поширення коронавірусу у Білорусі померли 84 людини.

Нагадаємо, 28 квітня у Білорусі підтвердили 919 випадків інфікування Covid-19, напередодні ​​приріст становив 826 осіб.

Джерело: TUT.by

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка