На коронавірус у Білорусі за добу захворіли ще 973 людини. Станом на 29 квітня у країні зареєстровано 13 181 випадок Covid-19.

Це рекордна кількість хворих від початку спалаху коронавірусу в Білорусі.

У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що від Covid-19 одужали 2 072 пацієнти, їх виписали з лікарні.

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За весь період поширення коронавірусу у Білорусі померли 84 людини.

Нагадаємо, 28 квітня у Білорусі підтвердили 919 випадків інфікування Covid-19, напередодні ​​приріст становив 826 осіб.

Джерело: TUT.by