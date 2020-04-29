У мене немає коронавірусу: Пенс відмовився надягати маску у клініці

Віце-президент США Майкл Пенс під час візиту в клініку Майо в Міннесоті відмовився надягнути захисну маску для обличчя, бо вважає себе повністю здоровим.

– Я регулярно проходжу тести на коронавірус, і кожен, хто навколо мене, також проходить тестування. І оскільки у мене немає коронавірусу, я подумав, що було б добре бути тут, мати можливість поговорити з цими вченими, цим неймовірним медичним персоналом, подивитися їм в очі і сказати спасибі, – сказав Пенс.

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Він також пояснив, що рекомендації Центру з контролю за захворюваннями (CDC) щодо носіння масок у громадських місцях спрямовані на те, щоб самому не заразити інших.

До слова, у США в штаті Каліфорнія незважаючи на спалах коронавірусу люди проводять спекотні дні на узбережжі Тихого океану та відпочивають.

Джерело: NPR