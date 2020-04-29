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Факти / Світ

У прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона народився син

Наречена прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Керрі Саймондс, народила сина в одній з лондонських лікарень.

Ім’я дитини не уточнюється. Малюк і його мама почувають себе добре.

55-річний Борис Джонсон раніше був двічі одружений, від другого шлюбу (розлучився в 2018-м) у нього два сини і дві дочки. У 2009 році у нього народилася позашлюбна дочка.

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Про стосунки з Керрі Саймондс, яка працювала в Консервативній партії, Джонсон оголосив незабаром після розлучення.

Керрі на 23 роки молодша від Бориса. 29 лютого 2020 року пара повідомила, що чекає дитину.

Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здав аналізи на коронавірус, перш ніж виписатися з лікарні 12 квітня. Вони дали негативний результат.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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