У Сирії підірвали цистерну з пальним: загинули понад 40 осіб

У Афріні на півночі Сирії в результаті підриву автоцистерни з пальним загинули 42 людини і були поранені, щонайменше, 50 осіб.

Вибух замінованого автомобіля стався поблизу жвавої ринкової площі. За словами чиновників, тіла загиблих обвуглені до невпізнання. Влада припускає, що це цивільні особи, які проходили неподалік.

Пожежники майже годину гасили магазини і автомобілі, які загорілися в результаті вибуху.

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Наразі жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух.

Анкара покладає відповідальність на курдські загони народної самооборони (YPG), які турецький уряд прирівнює до терористів.

Нагадаємо, війна у Сирії триває з 2011 року, однак в умовах пандемії активність бойових дій знизилась.