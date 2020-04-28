PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Сирії підірвали цистерну з пальним: загинули понад 40 осіб

У Афріні на півночі Сирії в результаті підриву автоцистерни з пальним загинули 42 людини і були поранені, щонайменше, 50 осіб.

Вибух замінованого автомобіля стався поблизу жвавої ринкової площі. За словами чиновників, тіла загиблих обвуглені до невпізнання. Влада припускає, що це цивільні особи, які проходили неподалік.

Пожежники майже годину гасили магазини і автомобілі, які загорілися в результаті вибуху.

Читайте: Військовий конфлікт Туреччини та Сирії: Україна засудила дії режиму Асада та РФ

Наразі жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух.

Анкара покладає відповідальність на курдські загони народної самооборони (YPG), які турецький уряд прирівнює до терористів.

Нагадаємо, війна у Сирії триває з 2011 року, однак в умовах пандемії активність бойових дій знизилась.

Джерело: AFP

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка