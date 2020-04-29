З чого почати вивчення англійської мови?
Все залежить від ваших знань. Якщо ви зовсім не знаєте англійську мову, то починати потрібно з азів: абетки, базових слів, граматики тощо.
Якщо ви хочете удосконалити свої знання, то для початку визначіть їх рівень. Зараз у мережі є безліч безкоштовних онлайн-тестів для визначення рівня володіння англійською мовою. Після їх проходження ви розумітимете, яких знань вам бракує.
Практикуйте англійську щодня
Найважливіший момент ефективного домашнього навчання онлайн – щодня виділяти час на іноземну мову.
Щоденна праця над собою допоможе вам засвоїти матеріал та не забувати його.
Створіть план навчання та встановіть дедлайни
Створіть план та дотримуйтесь його. Також обов’язковим є визначення дедлайну. Тоді ви чітко виконуватимете поставленні завдання та не відкладатимете їх на потім.
Заведіть окремий зошит чи роздрукуйте план дій, який прикріпите на видному місці. Якщо ви його бачитимете постійно, то не зможете відступити, а для посилення ефекту придумайте покарання у разі невиконаного завдання.
Спілкуйтесь з носіями мови
Самостійно вивчити розмовну англійську мову можливо, але без базових знань це зробити дуже важко. Навіть якщо вони у вас є, то вам потрібна постійна практика. Найкраще це робити з носієм мови.
Англомовного друга ви знайдете у будь-яких соцмережах, головне – не боятись написати та почати спілкуватись. Наприклад такі ресурси, як Interpals та My Language Exchange спеціалізуються на пошуку закордонних друзів та практиці спілкування з ними.
Користуйтесь безкоштовними курсами
- Duolingo – вивчення англійської мови в ігровій формі.
- BBC languages – вивчення мови за допомогою основних фраз.
- Interpalsта та My Language Exchange – ресурси, де можна знайти іноземних друзів та практикувати мову.
- LinguaLeo – вивчення англійської мови за допомогою відео, аудіо та музики тощо.
Уникайте найпоширеніших помилок під час вивчення іноземної мови
- Не намагайтесь вивчити всі слова
Потрібно розуміти, що навіть носій мови не використовує весь спектр словника, а тільки найважливіші моменти. Тому для вільного спілкування ви повинні знати лише кілька тисяч слів.
Ось кілька програм, що допоможуть вам підібрати необхідні слова – Memrise, Busuu.
- Не зубріть, а розумійте
Це насамперед стосується граматики. Якщо ви її зубрите, то надовго вас не вистачить, і ви, найімовірніше, втратите мотивацію. Розберіться у її застосуванні. Для цього дивіться фільми чи шоу англійською мовою з українськими субтитрами.
Ресурси – Film English, Ororo.tv, Speechyard, LeLang, Hdeuropix тощо.
- Не забувайте про аудіювання
Аудіювання допоможе вам навчитись слухати та розуміти мову. Слухове сприйняття без візуального чинника розвине вашу сконцентрованість.
- Помилки – це нормально
Без них неможливе навчання. Тому не втрачайте віри, а працюйте над собою та своїм вдосконаленням.