Не намагайтесь вивчити всі слова

Потрібно розуміти, що навіть носій мови не використовує весь спектр словника, а тільки найважливіші моменти. Тому для вільного спілкування ви повинні знати лише кілька тисяч слів.

Ось кілька програм, що допоможуть вам підібрати необхідні слова – Memrise, Busuu.

Не зубріть, а розумійте

Це насамперед стосується граматики. Якщо ви її зубрите, то надовго вас не вистачить, і ви, найімовірніше, втратите мотивацію. Розберіться у її застосуванні. Для цього дивіться фільми чи шоу англійською мовою з українськими субтитрами.

Ресурси – Film English, Ororo.tv, Speechyard, LeLang, Hdeuropix тощо.

Не забувайте про аудіювання

Аудіювання допоможе вам навчитись слухати та розуміти мову. Слухове сприйняття без візуального чинника розвине вашу сконцентрованість.

Помилки – це нормально

Без них неможливе навчання. Тому не втрачайте віри, а працюйте над собою та своїм вдосконаленням.