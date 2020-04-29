Які країни опинилися у виграші через карантин

Австралія, Нова Зеландія та Південна Корея опинилися в числі небагатьох країн, які перемогли у протистоянні з коронавірусом.

Експерти зазначають, що ці країни відносно швидко впоралися з поширенням Covid-19. Це дозволило їм перезапустити економіку та відновити роботу підприємств і закладів.

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Ця ситуація зробила ці три держави ще більш привабливими для інвесторів. Крім того, для Австралії, Нової Зеландії та Південної Кореї саме Китай є одним з головних торговельних партнерів, а він поступово знімає обмеження.

Нагадаємо, Австралії та Новій Зеландії скасовують певні обмежувальні заходи, які були впроваджені через поширення коронавірусу.