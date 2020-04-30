У Михайла Мішустіна коронавірус - біографія прем'єра Росії

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін здав тест Covid-19 – результати виявились позитивними.

Про захворювання на коронавірус Михайло Мішустін оголосив по відеозв’язку на одному з російських телеканалів.

Чиновник пішов на самоізоляцію. Його обов’язки тимчасово виконуватиме перший віце-прем’єр Андрій Бєлоусов.

Біографія Михайла Мішустіна

Михайло Мішустін народився 3 березня 1966 року в Москві. У 1989 році закінчив Московський верстатоінструментальний інститут за спеціальністю Системи автоматизованого проектування. Доктор економічних наук.

Чинний державний радник Російської Федерації I класу.

Був аспірантом Московського верстатоінструментальної інституту.

У 1992 – 1995 рр – директор тестової лабораторії Міжнародного комп’ютерного клубу.

У 1995-1996 роках – заступник генерального директора Міжнародного комп’ютерного клубу.

У серпні 1998 року призначений на посаду заступника керівника Державної податкової служби Росії.

З березня 1999 року до березеня 2004 року був заступником Міністра Російської Федерації по податках і зборах.

Також він очолював Федеральне агентство кадастру об’єктів нерухомості і керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами.

6 квітня 2010 року Мішустін був призначений керівником Федеральної податкової служби.

Станом на 30 квітня у Росії майже 100 тис. випадків коронавірусу. Вона залишається у топ-10 країн із найбільшою кількістю захворювань. Як поширюється коронавірус у світі, наочно покаже карта.