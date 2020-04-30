Через коронавірус 1,6 млрд людей у світі можуть залишитися без доходу

Через пандемію коронавірусу та карантин у другому кварталі 2020 року прогнозується скорочення кількості працівників на 10,5% порівняно з четвертим кварталом 2019-ого.

А це 305 млн людей, йдеться у звіті Міжнародної організації праці.

– Найбільше людей скоротять у Південній і Північній Америці – на 12,4%. А ось у Європі і Центральній Азії можуть звільнити 11,8% робочих, – звітують у МОП.

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Крім того, понад 1,6 млрд працівників, які офіційно не оформлені, можуть залишитися без доходу. У другому кварталі року буде спостерігатися скорочення робочих годин для цієї категорії зайнятих людей, через що вони можуть втратити заробіток і кошти для існування.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилася економіка України під час карантину.

Джерело: МОП