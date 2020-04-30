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Факти / Світ

Ґрета Тунберґ пожертвувала ЮНІСЕФ $100 тис. на захист дітей від Covid-19

На захист дітей від коронавірусу шведська екоактівістка Ґрета Тунберґ пожертвувала ЮНІСЕФ $100 тис.

Ці кошти раніше Ґрета отримала на рахунок свого фонду від організації Human Act.

Тунберґ звернулася з проханням приєднатися до неї і підтримати дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ.

– Я прошу всіх приєднатися до мене в підтримці надзвичайно важливої ​​роботи ЮНІСЕФ, спрямованої на порятунок дітей, захист їх здоров’я і продовження їх навчання, – сказала Тунберґ.

До речі, в світі зафіксували 3 204 705 випадків коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США, де 1 040 488 випадків Covid-19.

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На другому місці опинилася Іспанія, де зафіксували 236 899 випадків. На третьому місці Італія, де на Covid-19 захворіла 203 591 особа.

Водночас з 6 квітня в Україні посилюються карантинні заходи. Що заборонено робити під час карантину і які документи потрібно мати із собою, виходячи з дому, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: AFP

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