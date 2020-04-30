Коронавірус не був створений людиною – розвідка США

Коронавірус Covid-19 не був створений в лабораторії і він не є генетично модифікованим.

Про це заявляють у Національній розвідці США.

– Розвідувальне співтовариство США згідне з широким науковим консенсусом, що вірус Covid-19 не був створений людиною або генетично модифікований, – наголошують у розвідці.

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Розвідка має намір визначити, чи почався спалах через контакт з інфікованими тваринами або це було результатом нещасного випадку в лабораторії у китайському Ухані.

Як писали Факти ICTV, Американські розвідники ще у січні та лютому попереджали президента США Дональда Трампа про загрозу коронавірусу.