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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 30 квітня

Станом на ранок 30 квітня в усьому світі 3 194 663 людини захворіли на коронавірус. З них 227 671 особа померла, але більше 1 млн людей вже побороли хворобу.

США все ще залишаються антилідерами серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків. Наразі там зафіксовано 1 039 909 випадків.

На другому місці знаходиться Іспанія, де коронавірусів заразилися 236 899 осіб, а померло – 24 275.

Італія займає третю позицію. Там 203 591 хворий, з яких 27 682 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Франція – 166 543;
  • Німеччина – 161 539;
  • Велика Британія – 166 441;
  • Росія – 99 399;
  • Бельгія – 47 859;
  • Нідерланди – 38 998;
  • Швейцарія – 29 407;
  • Португалія – ​​24 505;
  • Швеція – 20 302;
  • Австрія – 15 402;
  • Білорусь – 13 181;
  • Польща – 12 640;
  • Норвегія – 7 710.

Станом на 9.00 29 квітня в Україні зафіксували 9 886 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіло 456 осіб.

З них 250 летальних випадків, а 1103 пацієнта одужали.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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