Станом на ранок 30 квітня в усьому світі 3 194 663 людини захворіли на коронавірус. З них 227 671 особа померла, але більше 1 млн людей вже побороли хворобу.

США все ще залишаються антилідерами серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків. Наразі там зафіксовано 1 039 909 випадків.

На другому місці знаходиться Іспанія, де коронавірусів заразилися 236 899 осіб, а померло – 24 275.

Італія займає третю позицію. Там 203 591 хворий, з яких 27 682 померли.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Франція – 166 543;

Німеччина – 161 539;

Велика Британія – 166 441;

Росія – 99 399;

Бельгія – 47 859;

Нідерланди – 38 998;

Швейцарія – 29 407;

Португалія – ​​24 505;

Швеція – 20 302;

Австрія – 15 402;

Білорусь – 13 181;

Польща – 12 640;

Норвегія – 7 710.

Станом на 9.00 29 квітня в Україні зафіксували 9 886 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіло 456 осіб.

З них 250 летальних випадків, а 1103 пацієнта одужали.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.