Станом на ранок 30 квітня в усьому світі 3 194 663 людини захворіли на коронавірус. З них 227 671 особа померла, але більше 1 млн людей вже побороли хворобу.
США все ще залишаються антилідерами серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків. Наразі там зафіксовано 1 039 909 випадків.
На другому місці знаходиться Іспанія, де коронавірусів заразилися 236 899 осіб, а померло – 24 275.
Італія займає третю позицію. Там 203 591 хворий, з яких 27 682 померли.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Франція – 166 543;
- Німеччина – 161 539;
- Велика Британія – 166 441;
- Росія – 99 399;
- Бельгія – 47 859;
- Нідерланди – 38 998;
- Швейцарія – 29 407;
- Португалія – 24 505;
- Швеція – 20 302;
- Австрія – 15 402;
- Білорусь – 13 181;
- Польща – 12 640;
- Норвегія – 7 710.
Станом на 9.00 29 квітня в Україні зафіксували 9 886 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіло 456 осіб.
З них 250 летальних випадків, а 1103 пацієнта одужали.
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.