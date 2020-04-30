У Німеччині четвертий день поспіль фіксують все більше заражених коронавірусом.

За останню добу на Covid-19 захворіли 1 478 людей.

Крім того, за останню добу кількість смертей серед заражених коронавірусом зросла на 173 особи і становить 6,2 тис.

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Загалом наразі у Німеччині зареєстровано понад 161 тис. випадків коронавірусу. Однак більше 75% серед тих, що заразилися, вже одужали.

Хворіють на коронавірус більш 34,6 тис. осіб.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що карантин в Німеччині пом’якшують. Зокрема, відкривають магазини, а з травня – школи.