PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Після послаблення карантину: в Німеччині четвертий день зростає кількість хворих на Covid-19

У Німеччині четвертий день поспіль фіксують все більше заражених коронавірусом.

За останню добу на Covid-19 захворіли 1 478 людей.

Крім того, за останню добу кількість смертей серед заражених коронавірусом зросла на 173 особи і становить 6,2 тис.

Читайте: Німеччина заборонила поїздки за кордон ще на шість тижнів

Загалом наразі у Німеччині зареєстровано понад 161 тис. випадків коронавірусу. Однак більше 75% серед тих, що заразилися, вже одужали.

Хворіють на коронавірус більш 34,6 тис. осіб.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що карантин в Німеччині пом’якшують. Зокрема, відкривають магазини, а з травня – школи.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка