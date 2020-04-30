Путін – Мішустіну з Covid-19: Будете в лікарні, передзвоніть

Президент РФ Володимир Путін побажав хворому на коронавірус прем’єру Михайлу Мішустіну одужання і попросив зателефонувати з лікарні.

Про це сказав під час онлайн-конференції, яку транслювали російські телеканали.

– Ви людина дуже активна. Ви і члени уряду перебуваєте в зоні особливого ризику – як би не обмежувати себе в контактах, при виробленні рішень, все одно без прямого спілкування з людьми не обійтися, – заявив Путін.

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Путін попросив зателефонувати прем’єр-міністра із лікарні.

– Коли в лікарню приїдете – зателефонуйте мені обов’язково. Чекаю на ваш дзвінок, – закінчив розмову президент РФ.

Михайлу Мішустіну 54 роки. Путін призначив його главою уряду 16 січня. До цього він очолював Федеральну податкову службу.

Як писали Факти ICTV, у прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна діагностовували коронавірус.