Станом на 30 квітня в Білорусі зафіксували 13 181 випадок коронавірусу.

З них вилікувалося 2072 людини, а померло – 84.

Водночас через пандемію коронавірусу Білорусь не закриває свої кордони і не зупиняє роботу магазинів, закладів освіти та харчування.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що в країні від коронавірусу не померла жодна людина, а тільки від хронічних хвороб. Також він називає пандемію психозом.

У світі на першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом опинилася США, де зафіксовано 1 040 488 випадків.

На другому місці опинилася Іспанія, де захворіли 236 899 осіб. На третьому місці за кількістю інфікованих Італія. У країні зафіксовано 203 591 випадок Covid-19.

До речі, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.