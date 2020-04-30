У КНДР можливий спалах коронавірусу і голод – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що в КНДР існує небезпека виникнення спалаху коронавірусу і нестачі продовольства.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

– У них теж є небезпека спалаху коронавірусу. Існує і реальна небезпека, що в Північній Кореї буде голод, нестача продовольства, – сказав Помпео.

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За його словами, в США пильно стежать за ситуацією в КНДР, оскільки це може вплинути на плани з денуклеаризації країни.

Влада КНДР заявляє, що в країні немає підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у світі понад 1 млн людей вилікувалися від Covid-19. Найбільше – у США.