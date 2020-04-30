Усі жителі міста Лос-Анджелес, штат Каліфортія, можуть безкоштовно пройти тест на захворювання коронавірусом.

Про це заявив мер міста Ерік Гарчетті.

Лос-Анджелес став першим містом, де всьому населенню запропонували провести тести безкоштовно.

Люди, у яких є симптоми, матимуть пріоритет у чергах на проходження тесту.

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Згідно з даними інституту імені Джона Хопкінса, в США вже провели 6 026 170 тестів на коронавірус.

Кількість людей, які померли від коронавірусу в США за станом на 29 квітня досягла 60 207 осіб.

З початку епідемії в США коронавірус діагностували у 1 028 217 осіб.

Нагадаємо, у світі понад 1 млн людей вилікувалися від Covid-19. Найбільше – у США.