У Південній Кореї сталася масштабна пожежа: загинуло понад 35 людей

У місті Інчхон, Південна Корея, 29 квітня сталась масштабна пожежа на будівельному майданчику складу, внаслідок чого загинуло щонайменше 38 людей, ще 10 отримали травми.

Загоряння трапилося близько 13.30 за місцевим часом на будмайданчику.

На той момент там перебували близько 78 людей, місце знаходження більшості з яких досі невідоме.

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За попередньою версією, пожежу спричинив вибух газу під час проведення будівельних робіт. Свідки заявляли, що чули вибухи щонайменше 10 разів.

На складі не було обладнання для пожежогасіння.

Поліція та пожежники проводять розслідування для встановлення точної причини аварії.

Раніше на півночі Сирії в результаті підриву автоцистерни з пальним загинули 42 людини і були поранені, щонайменше, 50 осіб.

Джерело: Yonhap