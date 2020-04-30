Станом на ранок 30 квітня у світі від коронавірусу вилікувалися понад 1 млн.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Найбільше тих, хто вилікувалися, зареєстровано у США – 147 тисяч.

В Іспанії одужали 132 тисячі осіб, у Німеччині – 120 тисяч, у Китаї – 77 тисяч, в Ірані – 73 тисячі, в Італії – понад 71 тисяча.

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Також більше 48 тис. людей вилікувались у Франції, у Туреччині – 44 тисячі, у Бразилії – близько 34 тисяч.

В Україні ж наразі 1101 людини подолали хворобу Covid-19.

Натомість від коронавірусу померли понад 228 тис. людей. Всього у світі зареєстровано 3 219 242 випадки зараження.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.