У Великій Британії зафіксовано більш ніж 26 тис. лабораторно підтверджених смертей від коронавірусу.

За словами глави Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства Домініка Рааба, статистика включатиме тепер не лише померлих в лікарнях, але і в будинках для літніх людей, хоспісах, а також у себе вдома.

Таким чином кількість смертей зросла з 21 678 до більш ніж 26 тис.

– Ми включили в статистику в загальній складності додаткові 3 811 смертей. На жаль, сьогоднішні цифри показують, що у порівнянні з даними за минулу добу в країні померло ще 765 пацієнтів з коронавірусом, – сказав Рааб.

Наразі Велика Британія вже на третьому місці за кількістю смертей через коронавірус.

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Найбільша кількість інфікованих коронавірусом у США, в країні зафіксовано 1 040 488 випадків.

На другому місці опинилася Іспанія, де захворіли 236 899 осіб. На третьому місці за кількістю інфікованих Італія. В країні зафіксовано 203 591 випадок Covid-19.

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Джерело: businesstoday.in