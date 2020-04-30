В Іспанії за добу від коронавірусу померли 268 пацієнтів. Це найнижчий показник з 20 березня.

Загальна кількість померлих в Іспанії становить 24 543 людини.

Наразі Іспанія перебуває на другому місці за кількістю хворих на коронавірус. Covid-19 в країні заразилися 236 899 людей.

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Нагадаємо, раніше Іспанія оголосила про поетапний вихід із карантину до кінця червня.

За словами прем’єр-міністра країни Педро Санчеса, кожен регіон послаблюватиме обмеження залежно від серйозності спалаху корнавірусу.