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В Іспанії вперше з 20 березня зафіксували найнижчу кількість смертей від Covid-19

В Іспанії за добу від коронавірусу померли 268 пацієнтів. Це найнижчий показник з 20 березня.

Загальна кількість померлих в Іспанії становить 24 543 людини.

Наразі Іспанія перебуває на другому місці за кількістю хворих на коронавірус. Covid-19 в країні заразилися 236 899 людей.

Читайте: Карантин в Іспанії можуть пом’якшити з 2 травня

Нагадаємо, раніше Іспанія оголосила про поетапний вихід із карантину до кінця червня.

За словами прем’єр-міністра країни Педро Санчеса, кожен регіон послаблюватиме обмеження залежно від серйозності спалаху корнавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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