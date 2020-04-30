Коронавірус в Росії: захворіли майже 100 тис. людей

Станом на ранок 30 квітня у Росії зафіксували 99 399 випадків коронавірусу.
За даними ресурсу Worldometers, РФ залишається у першій десятці країн з найбільшою кількістю випадків Covid-19.
Зараз Росія на 8 місці: десятку замикають Іран та Китай. Україна перебуває на 36 місці.
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Нагадаємо, щодня Факти ICTV публікують актуальні дані про кількість хворих на коронавірус у світі.
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