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Факти / Світ / Росія

В Росії Covid-19 виявили у майже 100 тис. людей

Станом на ранок 30 квітня у Росії зафіксували 99 399 випадків коронавірусу.

За даними ресурсу Worldometers, РФ залишається у першій десятці країн з найбільшою кількістю випадків Covid-19.

Зараз Росія на 8 місці: десятку замикають Іран та Китай. Україна перебуває на 36 місці.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Коронавірус в Росії: захворіли майже 100 тис. людей

Нагадаємо, щодня Факти ICTV публікують актуальні дані про кількість хворих на коронавірус у світі.

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