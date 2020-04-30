Велика Британія пройшла пік захворюваності на коронавірус і досягла фази низхідної траєкторії поширення вірусу серед населення.

Про це повідомив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

– Ми пройшли пік коронавирусной інфекції, – заявив Джонсон.

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За його словами, наступного тижня уряд представить план виходу з карантину та поступового зняття всіх обмежень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Великій Британії діти стали потрапляти до лікарень з незвичайним запальним синдромом, який фахівці пов’язують з коронавірусом. У малолітніх пацієнтів діагностують висипання, ниркову недостатність, проблеми з шлунком і високу температуру. Дітей розміщують в реанімаціях і приєднують до апаратів штучної вентиляції легень.

Джерело: BBC News