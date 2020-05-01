Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 1 травня

Станом на ранок 1 травня в усьому світі 3 297 996 людей захворіли на коронавірус.

Померло 233 429 осіб, але більше 1 млн людей вилікувались.

Найбільше хворих у США – 1 070 026 осіб. На другому місці знаходиться Іспанія, де коронавірус підхопило 213 435 людей.

Замикає трійку антирейтингу Італія, де на Covid-19 хворі 205 463 жителі країни.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Велика Британія – 172 481;

Франція – 167 299;

Німеччина – 163 009;

Росія – 106 498;

Бельгія – 48 519;

Нідерланди – 39 512;

Швейцарія – 29 586;

Португалія – 25 045.

Станом на 1 травня в Україні зафіксовано 10 861 випадок коронавірусної хвороби.

За добу виявили 455 нових хворих осіб. 272 людей померло, 1413 одужало.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.