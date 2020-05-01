Трамп впевнений, що коронавірус виник у китайській лабораторії

Президент США Дональд Трамп знову взявся за Китай і Всесвітню організацію охорони здоров’я щодо пандемії коронавірусу.

Він сказав, що у нього був високий ступінь впевненості, що вірус виник в китайській лабораторії, і додав, що йому не дозволялося говорити, чи допустив Китай помилку, чи зробив щось навмисно.

– Він (коронавірус, – Ред.) прийшов з Китаю, і це неприйнятно. Ми зараз з’ясовуємо, як це сталося. Ми повинні отримати відповідь, і вона визначить, як я буду ставитися до Китаю, − сказав президент.

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Трамп нещодавно припустив, що Китай не попередив США, щоб пошкодити його заявці на переобрання.

Він також розкритикував ВООЗ, сказавши, що їй має бути соромно за себе за те, що вона, як агентство зі зв’язків з громадськістю для Китаю.

Раніше представники американської розвідки заявили, що Covid-19 не був створений людиною або генетично модифікований.