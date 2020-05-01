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У Єгипті стався теракт, загинули та постраждали військові

Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою в провінції Північний Синай на північному сході Єгипту постраждало 10 єгипетських військових.

За словами речника Збройних сил Єгипту Тамера аль-Рефая, вибух був направлений на броньований транспортний засіб, в якому перебували військові.

– Представник Збройних сил не уточнив, скільки саме із присутніх на борту десяти військових загинуло або було поранено, однак він зазначив, що серед них було двоє офіцерів й восьмеро рядових.

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Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність.

Президент Абдель-Фаттах ель-Сіссі висловив свої співчуття у пості на Facebook, вихваляючи солдатів як героїв і мучеників.

Нагадаємо, нещодавно у Сирії підірвали цистерну з пальним, в наслідок чого загинули понад 40 осіб.

Джерело: Xinhua 

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