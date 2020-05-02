Станом на 1 травня 2020 року коронавірусом у світі хворіє 3 344 274 осіб. Померло від Covid-19 238 775 осіб, видужали більше 1 млн.

Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 завіксіровано в США (заражених – 1 103 781, померло – понад 65 тис.), Іспанії (заражених – 213 435, померло – 24 543), Італії (заражених – 207 428, померло – 28 236).

Китай знаходиться на 10 місці в світі за кількістю хворих на коронавірус. Нині хворих у країні – 83 959.

У Росії зафіксовано 114 тис. заражених, померло 1 169.

Карта поширення коронавірусу Covid-19 онлайн

Як розвивалася епідемія коронавірусу в світі

Перший випадок захворювання Covid-19 було зафіксовано в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Наступною країною, де виявили коронавірус став Таїланд. Інфекцію виявили у 61-річної китаянки, яка приїхала з Уханя.

Далі коронавірус поширився у східних країнах, в Європі, США і Канаді. У деяких випадках встановлено, що хворі не відвідували Китай.

Тоді ж у перші дні лютого на Філіппінах зафіксували перший летальний результат від нової інфекції.

Інфекція поширилася на всіх континентах, за винятком Антарктиди.

Спочатку захворювання іменувалося 2019 nCoV, а 11 лютого 2020 року отримала назву нової коронавірусної пневмонії (Covid-19).

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Було інфіковано чоловіка, який 26 лютого повернувся до України з дружиною з подорожі до Італії. Як поширюється коронавірус в Україні: карту і статистку можна знайти на сайті Факти ICTV.