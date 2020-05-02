У Росії за добу зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 9 623. Всього з початку епідемії в країні підтверджено 124 054 хворих.

Найбільше нових випадків у Москві – 5 358.

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За добу в країні від коронавірусу померло 57 осіб, з початку пандемії 1 222, видужали – 1 793, а за весь період – 15 013 людей.

Раніше Факти ICTV писали, що 30 квітня у прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна діагностовано коронавірус. Він повідомив, що дотримуватиметься самоізоляції.

Джерело: Стопкоронавірус.рф