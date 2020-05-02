На честь лікарів, які лікували прем’єра від Covid-19: як Борис Джонсон назвав сина

Кохана британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона Керрі Саймондс розповіла, як і чому назвали новонародженого сина.

– Представляємо Вілфреда Лорі Ніколаса Джонсона, який з’явився на світ 29 квітня 2020 року о 09.00. Вілфред – на честь діда Бориса. Лорі – на честь мого діда. Ніколас – на честь доктора Ніка Прайса і доктора Ніка Харта – двох лікарів, які врятували життя Борису минулого місяця, – написала Керрі.

Читайте: Джонсон подякував лікарям, які врятували його життя

Також вона подякувала всім медикам, які допомагали їй під час вагітності та пологів.

До слова, дитина повинна була з’явитися на світ пізніше – приблизно у кінці червня.

Раніше Факти ICTV писали, що наречена прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Керрі Саймондс, народила сина в одній з лондонських лікарень.

55-річний Борис Джонсон раніше був двічі одружений, від другого шлюбу (розлучився в 2018-му) у нього два сини і дві дочки. У 2009 році у нього народилася позашлюбна дочка.

Про стосунки з Керрі Саймондс, яка працювала в Консервативній партії, Джонсон оголосив незабаром після розлучення.