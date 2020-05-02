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Факти / Світ

Посол України відмовився від участі у церемонії капітуляції Вермахту через РФ

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відхилив запрошення бургомістра Берліна Міхаеля Мюллера взяти участь у церемонії покладання вінків перед будинком на Шулленбургрінг, де 2 травня 1945 року капітулювали війська Вермахту, які тримали оборону Берліна.

Запрошення на захід отримали посли трьох країн: Росії, України та Білорусі.

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Мельник висловив вдячність бургомістру за запрошення, яке назвав визнанням незаперечного внеску українського народу у визволення Європи від насильницького нацистського режиму, і пояснив причину своєї відмови.

– Вшанування пам’яті українських героїв, стоячи пліч-о-пліч з представником країни-агресора, яка вже шостий рік поспіль веде криваву війну на Сході України та незаконно окупувала Крим, я не зміг би собі уявити навіть у найстрашнішому кошмарі, – заявив посол.

Раніше Факти ICTV писали, що під час переговорів з обміну полоненими Росія наполягала на видачі дев’яти осіб, які брали участь в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року під російськими прапорами.

Джерело: Tagesspiegel

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