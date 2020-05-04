Уряд Чехії дозволить здійснювати міжнародні пасажирські перевезення автобусами і залізничним транспортом з 11 травня.
Раніше усі поїздки були заборонені в рамках карантину через пандемію коронавірусу.
Відповідну пропозицію міністра промисловості і торгівлі схвалив уряд у понеділок, 4 травня.
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Водночас, межі більшості сусідів Чеської Республіки залишаються закритими, тому можливість поїздок буде залежати від їхніх рішень в найближчі тижні.
Нагадаємо, уряд Чехії ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин, запроваджений у середині березня через пандемію коронавірусу.
Джерело: Novinky