Уряд Чехії дозволить здійснювати міжнародні пасажирські перевезення автобусами і залізничним транспортом з 11 травня.

Раніше усі поїздки були заборонені в рамках карантину через пандемію коронавірусу.

Відповідну пропозицію міністра промисловості і торгівлі схвалив уряд у понеділок, 4 травня.

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Водночас, межі більшості сусідів Чеської Республіки залишаються закритими, тому можливість поїздок буде залежати від їхніх рішень в найближчі тижні.

Нагадаємо, уряд Чехії ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин, запроваджений у середині березня через пандемію коронавірусу.

Джерело: Novinky