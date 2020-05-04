PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Чехія поновить міжнародне пасажирське перевезення з 11 травня

Уряд Чехії дозволить здійснювати міжнародні пасажирські перевезення автобусами і залізничним транспортом з 11 травня.

Раніше усі поїздки були заборонені в рамках карантину через пандемію коронавірусу.

Відповідну пропозицію міністра промисловості і торгівлі схвалив уряд у понеділок, 4 травня.

Читайте: У Чехії зафіксували найнижчий приріст хворих на коронавірус

Водночас, межі більшості сусідів Чеської Республіки залишаються закритими, тому можливість поїздок буде залежати від їхніх рішень в найближчі тижні.

Нагадаємо, уряд Чехії ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин, запроваджений у середині березня через пандемію коронавірусу.

Джерело: Novinky

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка