В Іспанії розпочалася “нульова фаза” урядового плану із поступового скасування карантину, який був запроваджений через пандемію коронавірусу.

З 4 травня у країні дозволяється працювати невеликим магазинам, перукарням за попередньою домовленістю. Ресторани також відновлюють свою роботу, але поки продаватимуть їжу на виніс.

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Обов’язковим правилом є носіння масок, які закривають ніс та рот, для усіх користувачів автобусного, залізничного, морського та повітряного транспорту.

Також дозволили зустрічі груп до 10 осіб.

Так звана нульова фаза діятиме на всій території Іспанії, окрім островів Ла Гомера, Ель-Ерро, Ла Грасіоза та Форментера.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що 3 травня в Іспанії зафіксували різке зниження добових показників захворюваності та смертності від коронавірусу.

Джерело: El Pais