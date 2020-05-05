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Факти / Світ

Більше 40 млн європейців пішли у вимушену відпустку через коронавірус

40 млн європейців відправились у вимушені відпустки через карантин.

Уряди країни Європи на їх підтримку витратили €100 млрд.

– Якби цієї підтримки не було, рівень безробіття підскочив би до історичних максимумів, – йдеться у дослідженні інформагенства Bloomberg.

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При цьому безробіття все одно зростає: в квітні рекордний стрибок числа заявок на допомогу з безробіття зафіксували в Німеччині – їх подали 373 тис. осіб.

В Іспанії число заявок в березні-квітні підскочила на 600 тис.

За оцінкою McKinsey рівень безробіття в ЄС в цілому зросте до 7,6% з 6,5% в порівнянні з лютим.  Якщо реалізується негативний сценарій і карантин збережеться на все літо – безробіття зросте на 11%.

Як писали Факти ICTV, у Нацбанку прогнозують зростання рівня безробіття у другому кварталі 2020 року.

Така оцінка ґрунтується на прогнозі щодо спаду реального ВВП у другому кварталі та на результатах соцопитувань.

Фото: dreamstime

Джерело: Bloomberg

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