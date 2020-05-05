Nike подарує 30 тис. пар взуття для медиків, що протидіють Covid-19

Компанія Nike роздасть більш як 30 тис. пар спортивного взуття для медичних працівників у США та Європі, які лікують пацієнтів з коронавірусом.

Nike подарує спеціальну модель кросівок Air Zoom Pulse, яку розробили спеціально для медпрацівників.

Ініціативу підтримали багато американських спортсменів: у такий спосіб вони вирішили подякувати медикам за сміливу боротьбу з пандемією.

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– Ми пожертвуємо 30 тисяч пар взуття для системи охорони здоров’я та лікарень у Чикаго, Лос-Анджелесі, Мемфісі, Нью-Йорку, а також до Управління з питань здоров’я ветеранів. Ще 2,5 тисячі пар будуть направлені у лікарні в Європі, зокрема в Барселону, Берлін, Лондон, Мілан, Париж та Бельгію – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував $1 млрд на боротьбу з коронавірусом, що складає майже третину усіх його статків.

Джерело: Nike