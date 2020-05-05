PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Nike подарує 30 тис. пар взуття для медиків, що протидіють Covid-19

Компанія Nike роздасть більш як 30 тис. пар спортивного взуття для медичних працівників у США та Європі, які лікують пацієнтів з коронавірусом.

Nike подарує спеціальну модель кросівок Air Zoom Pulse, яку розробили спеціально для медпрацівників.

Ініціативу підтримали багато американських спортсменів: у такий спосіб вони вирішили подякувати медикам за сміливу боротьбу з пандемією.

Читайте: Футболісти Баварії Горецка та Кімміх пожертвували €1 млн на боротьбу з Covid-19

– Ми пожертвуємо 30 тисяч пар взуття для системи охорони здоров’я та лікарень у Чикаго, Лос-Анджелесі, Мемфісі, Нью-Йорку, а також до Управління з питань здоров’я ветеранів.

Ще 2,5 тисячі пар будуть направлені у лікарні в Європі, зокрема в Барселону, Берлін, Лондон, Мілан, Париж та Бельгію – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував $1 млрд на боротьбу з коронавірусом, що складає майже третину усіх його статків.

Джерело: Nike

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка