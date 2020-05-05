Нова Зеландія відкриє кордони лише для австралійців

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила, що країна ще не скоро відкриє свої кордони для іноземців.

Також вона зазначила, що під час засідання Кабінету міністрів Австралії обговорювалось безперешкодне переміщення новозеландців та австралійців через кордони цих держав без дотримання карантину.

За її словами, іноземцям з інших країн світу не вдасться відвідати Нову Зеландію найближчим часом.

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Нова Зеландія та Австралія швидко закрили кордони, коли коронавірус стрімко почав поширюватись. Обидві країни повідомляють, що вони успішно ведуть боротьбу з Covid-19. У Новій Зеландії другий день не зафіксованого жодного нового випадку коронавірусу.

Всього у країні зареєстровано 1 137 осіб з коронавірусною інфекцією, з них 20 померло.

В Австралії підтвердили понад 6,8 тис. випадків коронавірусу, з них померло 96. За останні дні було виявлено від 10 до 19 осіб з Covid-19.

На сьогодні в обох країнах діють жорсткі обмеження щодо в’їзду громадян інших держав, а ті, хто прибули, мають перебувати 14 днів на самоізоляції.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що в Австралії та Новій Зеландії почали послаблювати карантин та відкривати для місцевих жителів пляжі.

Джерело: BBC