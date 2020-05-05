У Російській Федерації зафіксовано 10,1 тис. нових випадків коронавірусу.

У цілому в РФ зареєстровано 155 370 випадків (+7,0%) коронавірусу у всіх 85 регіонах.

– За минулу добу у Росії підтверджених випадків коронавірусной інфекції – 10 102 у 83 регіонах. Також виявлено 4 961 пацієнтів (49,1%) без клінічних проявів, – йдеться у повідомленні оперативного штабу у боротьбі з коронавірусом.

У Москві виявлено 5 714 нових випадків за останню добу. А загальне число хворих у столиці зросло до 80 115.

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За даними штабу, за останню добу у РФ померли 95 осіб від Сovid-19, з них 52 – у Москві.

За весь період у Росії помер 1 451 пацієнт. Виписано за добу – 1 770 осіб, у Москві – 297. Загальна кількість одужавших – 19 865.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що в Україні за останню добу зафіксовано 366 нових випадків коронавірусу.

Джерело: Оперативний штаб у боротьбі з коронавірусом