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Факти / Світ

Велика Британія посіла перше місце в Європі за кількістю смертей від Covid-19

Велика Британія посіла перше місце у Європі за кількістю загиблих від коронавірусу – їх тут більше 29 400 осіб.

За останню добу кількість смертей в країні зросла на 693 людини, збільшивши загальну кількість загиблих до 29 427.

Відповідно, померлих від пандемії у Великій Британії вже більше, ніж в Італії, де наразі 29 315 загиблих від Covid-19.

Коронавірус у Великій Британії: кількість смертей зросла

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Однак заступниця головного наукового радника уряду Анджела МакЛін зазначила, що такий стрибок після вихідних був очікуваним через затримку даних.

Якщо ж дивитися на щотижневі середні показники, то з середини квітня, кількість загиблих від коронавірусу за добу стабільно знижується.

Раніше Факти ICTV писали, що у Великій Британії було зафіксоване рекордне зростання смертей від Covid-19, оскільки країна змінила метод підрахунку.

Джерело: ВВС

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