Коронавірус у Великій Британії: кількість смертей зросла

Велика Британія посіла перше місце у Європі за кількістю загиблих від коронавірусу – їх тут більше 29 400 осіб.
За останню добу кількість смертей в країні зросла на 693 людини, збільшивши загальну кількість загиблих до 29 427.
Відповідно, померлих від пандемії у Великій Британії вже більше, ніж в Італії, де наразі 29 315 загиблих від Covid-19.
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Однак заступниця головного наукового радника уряду Анджела МакЛін зазначила, що такий стрибок після вихідних був очікуваним через затримку даних.
Якщо ж дивитися на щотижневі середні показники, то з середини квітня, кількість загиблих від коронавірусу за добу стабільно знижується.
Раніше Факти ICTV писали, що у Великій Британії було зафіксоване рекордне зростання смертей від Covid-19, оскільки країна змінила метод підрахунку.