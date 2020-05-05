ВООЗ назвала спекулятивною заяву США щодо походження коронавірусу

ВООЗ вважає спекулятивною заяву держсекретаря США Майка Помпео, що джерелом нового коронавірусу став Уханьський інститут вірусології.

– Ми не отримували від уряду Сполучених Штатів Америки жодних даних або конкретних доказів щодо походження вірусу. Тому, на наш погляд, подібне твердження залишається спекулятивним, – вважає директор програми ВООЗ із НС у сфері охорони здоров’я Майкл Раян.

Також він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров’я була б рада отримати інформацію щодо походження Covid-19.

Читайте: Китай вчинив жахливу помилку і не хотів її визнати – Трамп про приховування Covid-19

У неділю держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів витоку нового коронавірусу з уханьської лабораторії. Але він утримався від відповіді на запитання про те, чи було поширення вірусу навмисним.

У США проводять повномасштабне розслідування щодо походження Covid-19 і того, чому Китаю не вдалося швидко зупинити його поширення.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у приховуванні інформації про спалах коронавірусу.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Китай не допускає ВООЗ до розслідування щодо коронавірусу.