ВООЗ закликала перевірити аналізи пацієнтів із нетиповою пневмонією

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали провести повторний аналіз біологічних матеріалів пацієнтів, які у листопаді і грудні 2019 року перехворіли на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер.

До такого рішення в організації прийшли після того, як у Франції у 43-річного чоловіка, який хворів на пневмонію у грудні, повторний аналіз зібраного тоді мазка показав позитивний результат на Covid-19.

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Як вважають у ВООЗ, ці тести і їхні результати дадуть світу точніше уявлення про поширення коронавірусу у світі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Франції у пацієнта, якого 27 грудня 2019 року госпіталізували з пневмонією, повторний аналіз біоматеріалу показав Covid-19. Водночас раніше вважалося, що перші три випадки у країні зафіксували через місяць – 24 січня 2020 року.