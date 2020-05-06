Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по позиціях палестинського радикального руху ХАМАС.

Удари завдали у відповідь на запуск по ізраїльській території ракети з сектора Гази.

Про це повідомила армія оборони Ізраїлю на своїй сторінці в Twitter.

– У відповідь на ракетний удар, нанесений сьогодні ввечері з сектора Газу в напрямку території Ізраїлю, ми атакували три військові пости ХАМАС в секторі Гази.

In response to the rocket fired from #Gaza at #Israel tonight, we just targeted 3 Hamas military posts in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2020

Раніше ізраїльські військові завдали ударів по позиціях військових ХАМАС у відповідь на запуск із сектора Газа 27 березня. А наприкінці лютого Палестина й Ізраїль домовилися про перемир’я.