Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по позиціях палестинського радикального руху ХАМАС.

Удари завдали у відповідь на запуск по ізраїльській території ракети з сектора Гази.

Про це повідомила армія оборони Ізраїлю на своїй сторінці в Twitter.

In response to the rocket fired from #Gaza at #Israel tonight, we just targeted 3 Hamas military posts in Gaza.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2020