Станом на ранок 6 травня в усьому всьому світі 3 662 691 особа захворіла на коронавірус. З них 257 239 людей померли, але 1 198 832 людини вже побороли хворобу.
США продовжує очолювати список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 204 351 випадок.
На другому місці знаходиться Іспанія, де на коронавірусів захворіли 219 329 людей, а померли – 25 613.
Італія замикає трійку антилідерів. Там 213 013 випадків, з яких 29 315 летальних.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Великобританія – 196 243;
- Франція – 170 687;
- Німеччина – 167 007;
- Росія – 155 370;
- Бельгія – 50 509;
- Нідерланди – 41 286;
- Швейцарія – 30 009;
- Португалія – 25 702;
- Швеція – 23 216;
- Білорусь – 18 350;
- Австрія – 15 650;
- Польща – 14 431.
Станом на 9.00 5 травня в Україні за добу зафіксували 366 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 12 697.
Загалом 316 людей померло, а 1 875 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.