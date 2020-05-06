Станом на ранок 6 травня в усьому всьому світі 3 662 691 особа захворіла на коронавірус. З них 257 239 людей померли, але 1 198 832 людини вже побороли хворобу.

США продовжує очолювати список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 204 351 випадок.

На другому місці знаходиться Іспанія, де на коронавірусів захворіли 219 329 людей, а померли – 25 613.

Італія замикає трійку антилідерів. Там 213 013 випадків, з яких 29 315 летальних.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Великобританія – 196 243;

Франція – 170 687;

Німеччина – 167 007;

Росія – 155 370;

Бельгія – 50 509;

Нідерланди – 41 286;

Швейцарія – 30 009;

Португалія – ​​25 702;

Швеція – 23 216;

Білорусь – 18 350;

Австрія – 15 650;

Польща – 14 431.

Станом на 9.00 5 травня в Україні за добу зафіксували 366 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 12 697.

Загалом 316 людей померло, а 1 875 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.