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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 6 травня

Станом на ранок 6 травня в усьому всьому світі 3 662 691 особа захворіла на коронавірус. З них 257 239 людей померли, але 1 198 832 людини вже побороли хворобу.

США продовжує очолювати список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 204 351 випадок.

На другому місці знаходиться Іспанія, де на коронавірусів захворіли 219 329 людей, а померли – 25 613.

Італія замикає трійку антилідерів. Там 213 013 випадків, з яких 29 315 летальних.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Великобританія – 196 243;
  • Франція – 170 687;
  • Німеччина – 167 007;
  • Росія – 155 370;
  • Бельгія – 50 509;
  • Нідерланди – 41 286;
  • Швейцарія – 30 009;
  • Португалія – ​​25 702;
  • Швеція – 23 216;
  • Білорусь – 18 350;
  • Австрія – 15 650;
  • Польща – 14 431.

Станом на 9.00 5 травня в Україні за добу зафіксували 366 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 12 697.

Загалом 316 людей померло, а 1 875 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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